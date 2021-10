NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer in einem Quartalsausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87,10 Euro belassen. Der Analyst David Adlington ist in seiner am Freitag vorliegenden Studie für die Marge zurückhaltender als der Marktkonsens. Im Kurs sei eine mögliche Enttäuschung aber schon eingepreist./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 11:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 11:48 / BST

DE000A0LD6E6