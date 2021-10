... steht vor der Veröffentlichung. Nach Informationen des Wall Street Journal (WSJ) wird das Für und Wider einer digitalen Zentralbank-Währung in Kürze in offengelegt. Die letztliche Entscheidung zur CBDC (Central Bank Digital Currency) wird sich voraussichtlich noch hinziehen, so das WSJ. Pekings klare Schritte hin zu einem digitalen Yuan wirken demnach nicht beschleunigend.



Fed-Chef Jerome Powell äußerte die Ansicht, es sei wichtiger, eine digitale US-Währung wohlüberlegt an den Start zu bringen, als dies zeitlich zu forcieren. Auch bei einem digitalen Dollar sind Aspekte wie Cybersicherheit und Eindämmung von Geldwäsche sowie Terrorfinanzierung zu berücksichtigen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



