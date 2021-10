Bern (ots) -Nahezu alle Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit einem Augenproblem konfrontiert. Zum Welttag des Sehens am 14. Oktober 2021 machen das Schweizerische Rote Kreuz und die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO auf die Augengesundheit aufmerksam. Gemeinsam rufen sie dazu auf, Zahngold und Schmuck zu spenden.Mindestens 1,1 Milliarden Menschen haben eine Sehschwäche, die hätte verhindert werden können oder die noch nicht behandelt wurde. Der Grund: Sie haben keinen Zugang zur Augenmedizin. Frühzeitig erkannt und vorbeugend behandelt, wären 90 Prozent aller Seheinschränkungen vermeidbar.Wirksame Unterstützung - Zahngold verhindert BlindheitGemeinsam mit der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO sammelt das Schweizerische Rote Kreuz Zahngoldspenden. Mit dem Einverständnis der Patientinnen und Patienten werden in den Zahnarztpraxen Goldplomben und -brücken gesammelt und gespendet. Das Schweizerische Rote Kreuz lässt das Edelmetall einschmelzen und verkauft es. Auch Schmuck kann gespendet werden. Der Erlös aus dem Verkauf fliesst in die Prävention, Diagnostik und Behandlung von Augenkrankheiten.Augenmedizin ist einfach und günstig50 Franken kostet die Operation des grauen Stars, die einem Menschen die Sehkraft zurückgibt. Einheimisches Fachpersonal und Freiwillige informieren, testen, behandeln und operieren Menschen mit Augenkrankheiten in Bangladesch, Nepal, Kirgistan, Ghana und Togo. So setzt sich das Rote Kreuz mit seinen Partnern dafür ein, Augenmedizin für alle zugänglich zu machen.Gemeinsam für eine nachhaltige EntwicklungIm Juli 2021 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution "Vision for Everyone; accelerating action to achieve the Sustainable Development Goals" verabschiedet. Sie verpflichtet die internationale Gemeinschaft dazu, bis 2030 die mindestens 1,1 Milliarden Menschen zu erreichen, die von einer Sehbehinderung betroffen sind, derzeit aber keinen Zugang zu augenmedizinischen Leistungen haben.Schenken Sie AugenlichtSpenden Sie Zahngold und Schmuck an: Schweizerisches Rotes Kreuz, Augenlicht schenken, Rainmattstrasse 10, 3001 BernMehr Informationenwww.redcross.ch/altgoldPressekontakt:Kontakt:Sabine Zeilinger, Mediensprecherin SRK, +41 58 400 44 10, sabine.zeilinger@redcross.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100879028