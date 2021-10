Baden-Baden (ots) -Dokumentation / Mittwoch, 13. Oktober 2021, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDer Journalist, Showmaster und Moderator Frank Elstner (79) lebt mit Parkinson, einer schleichenden Krankheit, von der allein in Deutschland etwa 400.000 Menschen betroffen sind. Die meisten von ihnen sind um die 60 Jahre alt, wenn die früher als "Schüttellähmung" bezeichnete Krankheit des Nervensystems bei ihnen festgestellt wird. Die SWR Doku "betrifft: Frank Elstner - Mein Leben mit Parkinson" begibt sich mit Elstner sowie Arzt und Filmemacher Dr. Manfred Bölk auf die Spur der Behandlungsmöglichkeiten, die sich heute bieten. Der Film ist am Mittwoch, 13. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Nach der Ausstrahlung steht die Doku für ein Jahr in der ARD Mediathek und ist auf dem SWR Doku-Kanal auf Youtube abrufbar.Diagnose ParkinsonEin Leben vor der Kamera: Frank Elstner zeigte sich als Erfinder von "Wetten, dass...?" und vielen anderen Formaten positiv mit viel Energie und Redegwandtheit. Vor etwa 20 Jahren fing es harmlos an: Als er hinter der Bühne schnell noch ein Glas Wasser trinken wollte, fiel ihm auf, dass seine Hand zitterte. "Das ist die Aufregung, das nie endende Lampenfieber!", sagte er sich - und nahm das Glas in beide Hände. Manchmal blieb ein Fuß an der Autotür hängen, hin und wieder fühlte sich der Körper wie "eingefroren" an. Vor allem der steife, zunehmend schmerzhafte Rücken, veranlasste ihn, viele Ärzte aufsuchen, die die Beschwerden zunächst als Arbeitsüberlastung deuteten. Doch die Veränderungen wurden stärker, auch als er kürzertrat: das Zittern, die Verlangsamung der Bewegungen, die Nackensteifigkeit und die Stimmungsschwankungen. Ein Neurologe attestierte ihm 2015 knapp: "Sie haben Parkinson!"Wissen als Waffe gegen die AngstElstner war zunächst schockiert, fasste aber bald danach den Entschluss: Ich lasse mich von dieser Krankheit nicht unterkriegen! Aber er brauchte vier Jahre von der Diagnosestellung bis zu dem Tag, an dem er sich 2019 im Fernsehen öffentlich zu "seinem Parkinson" bekannte. "Irgendwann kommt es sowieso raus!", sagte er sich, "also ist es besser, ich packe selbst alles auf den Tisch! Dann gibt es keinen Platz mehr für Spekulationen!" Ein Neurologe half ihm dabei, sich Wissen über die Krankheit anzueignen - und dieses Wissen bis heute als wirkungsvolle Waffe gegen die Angst, die Parkinson so oft mit sich bringt, einzusetzen. Der Film zeigt, wie Elstner und seine Angehörigen mit der Krankheit umgehen.Medikamente und Physiotherapie - letzter Schritt THS?"betrifft" begleitet Elstner zur Physiotherapie, wo er mit neuesten Übungsgeräten Muskelkraft und Gleichgewicht trainiert. Elstner spricht über die Medikamente, die er täglich einnehmen muss, um die Krankheitssymptome unter Kontrolle zu halten. Die Kamera kommt mit zu einem Treffen mit einem Weinbauern, den Parkinson viel härter getroffen hat als den prominenten Showmaster, und der nun in einer Universitätsklinik eine "Tiefe Hirnstimulation" (THS) erhalten soll. Diesen sogenannten "Hirnschrittmacher" bieten Spezialkliniken Patient:innen an, bei denen die Parkinson-Medikamente keine ausreichende Wirkung mehr zeigen. Vier Wochen nach der OP trifft Elstner den Weinbauern erneut. Ob auch er eines Tages um eine solche THS nicht mehr herumkommt, weiß im Moment niemand. Frank Elstner behält den Mut, er sagt zu "seinem Parkinson": "Bis jetzt habe ich Glück gehabt, bei mir ist es ein Parkinsönchen!"Sendung:"Frank Elstner - Mein Leben mit Parkinson"Mittwoch, 13.10.2021, 20:15 Uhr, SWR FernsehenNach Ausstrahlung sind die Filme ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar unter www.ardmediathek.de; außerdem verfügbar über den SWR Doku Channel auf Youtube: www.youtube.com/channel/UCK6jlnWA8t-XgUxwZJJHkQAWeitere Informationen unter:http://swr.li/betrifft-frank-elstner-mein-leben-mit-parkinsonSWR vernetzt Newswletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5041588