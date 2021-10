München (www.anleihencheck.de) - Nach dem amerikanischen Arbeitsmarktbericht heute Nachmittag richten sich nächste Woche alle Blicke auf Mittwoch, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank."Angesichts gestiegener Energiepreise und anhaltender Engpässe nicht nur bei Chips dürfte sich der US-Preistrend im September noch nicht entspannt haben", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne dennoch "weiterhin auch in den USA mit einem primär vorübergehenden Inflationsanstieg". Greil: "Konsumseitig dürften die durch die Nachholeffekte geprägten Kategorien in den kommenden Monaten und damit der Preisdruck nach oben nachlassen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...