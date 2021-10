Im Rahmen des nächsten Capital Market Conference Family Office Day am 21. Oktober in Wien werden u.a. Valneva und GuardBox präsentieren. Valneva ist sowieso seit Monaten hot und GuardBox wollte eigentlich wie berichtet diese Woche in Deutschland listen, da gibt es nun Verschiebungen, am 21. Oktober wird man dabei sein, wir haben beim Unternehmen, das in der AT&S-Stadt Leoben agiert, nachgefragt. S&T ( Akt. Indikation: 21,26 /21,32, 2,85%)AT&S ( Akt. Indikation: 30,75 /30,90, -1,04%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.10.)

Den vollständigen Artikel lesen ...