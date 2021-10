DJ VW Financial Services gründet in Brasilien JV mit Flotten-Anbieter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die VW-Tochter Volkswagen Financial Services hat in Brasilien ein Joint Venture mit dem Flotten- und Mobilitätsanbieter LM Frotas gegründet. Ziel ist der gemeinsame Ausbau des Flottengeschäfts, wie das Unternehmen mitteilte. Am neuen Joint Venture hält Volkswagen Financial Services 60 Prozent, LM Frotas kommt auf 40 Prozent Anteilsbesitz.

Es gebe großes Wachstumspotenzial im brasilianischen Flottenmarkt. Über die Höhe der Investitionssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2021 07:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.