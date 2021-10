Wienerberger hat die US-Übernahme geclosed: Die Genehmigung durch die zuständige US-Kartellbehörde erfolgte am 6. Oktober und zeitgleich Closing der Transaktionen in den USA und Kanada zum Erwerb von Meridian Brick. Das zuständige US-Justizministerium hat die Zustimmung mit der Einhaltung von Auflagen verbunden, die von Wienerberger vollständig erfüllt werden, wie es heißt. Meridian Brick ist ein führendes US-Unternehmen mit starker Marktposition in Kanada mit über 1.100 Mitarbeitern und mehr als 1,1 Mrd. produzierten Ziegeln jährlich. Das Produktportfolio umfasst Systeme für die Gebäudehülle für Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau, einschließlich Renovierung. Durch die Übernahme von Meridian Brick ...

