Stuttgart (ots) -Veränderung in der Unternehmensleitung des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens Breuninger: Zum 01. Dezember 2021 wird Prof. Michael Cesarz als neuer Chief Real Estate Officer in die Breuninger Unternehmensleitung berufen. Er löst Ulrich Wölfer ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.Mit Prof. Michael Cesarz, der sein Architekturstudium an der RWTH Aachen absolvierte, konnte Breuninger einen ausgewiesenen Immobilien-Experten für sich gewinnen. Prof. Cesarz kann eine langjährige Erfahrung im Bereich Real Estate vorweisen und war bisher in führenden Positionen u.a. bei der Metro Group und Majid Al Futtaim in Dubai tätig. Zuletzt war er CEO bei thyssenkrupp -MULTI®-, einem Unternehmen der Thyssenkrupp Elevator AG.Bei Breuninger verantwortet der 61-Jährige zukünftig den wichtigen Immobilienbereich. Dieser umfasst u. a. den Betrieb und die Weiterentwicklung sämtlicher Breuninger Standorte inklusive der Breuninger Shoppingmalls, der Breuninger Verkaufshäuser und dem Dorotheen Quartier. Hinzu kommt die Planung und Umsetzung neuer Großprojekte, wie z. B. das Goldbach Quartier in Sindelfingen, den Mobility Hub in Stuttgart oder die Erweiterung des Breuninger Logistikzentrums in Sachsenheim.Breuninger CEO Holger Blecker: "Wir heißen Prof. Cesarz herzlich im Breuninger Team willkommen. Der Real Estate Bereich ist eine wichtige Säule für das gesamte Unternehmen. Wir haben bedeutende Zukunftsprojekte vor uns und sind überzeugt, dass Prof. Cesarz unsere Real Estate innovativ weiterentwickeln und wegweisende Impulse setzen wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.""Bereits seit einiger Zeit überzeugt Breuninger nicht nur mit seiner Kernkompetenz Fashion und Lifestyle, sondern auch mit spannenden und vor allem innovativen Projekten aus seinem wachsenden Real Estate Bereich. Die Immobilienbranche bietet große Chancen für den stationären Einzelhandel und damit für lebendige, attraktive Innenstädte. Ich freue mich sehr, das Team bei dieser umfangreichen Entwicklung zukünftig zu unterstützen", so Prof. Michael Cesarz über seinen neuen Aufgabenbereich.Prof. Cesarz tritt die Nachfolge von Ulrich Wölfer an, der seit Mai 2018 Chief Real Estate Officer und Mitglied der Unternehmensleitung war. Der 59-Jährige verlässt Breuninger zum 30. November 2021 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit der Unternehmensleitung, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen."In den letzten Jahren konnten wir gemeinsam viele zukunftsweisende und innovative Projekte im Immobilienbereich bei Breuninger realisieren und auf den Weg bringen und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Es war eine absolut spannende Zeit mit vielen positiven Erfahrungen und einem hochmotivierten Team. Nun beginnt für mich eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", so Ulrich Wölfer.Breuninger CEO Holger Blecker dankte Ulrich Wölfer für sein erfolgreiches Engagement: "Zu unserem Bedauern hat sich Ulrich Wölfer dazu entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von Breuninger zu stellen. Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz in den letzten Jahren, in welchen er im Real Estate Bereich von Breuninger maßgebliche Entwicklungen vorantreiben konnte. Im Namen der Unternehmensleitung wünsche ich Ulrich Wölfer für seinen weiteren Weg persönlich und beruflich alles Gute."Die Breuninger Unternehmensleitung besteht damit ab 01. Dezember 2021 aus Holger Blecker (Chief Executive Officer und Vorsitzender der Unternehmensleitung), Marcus Weller (Chief Financial Officer), Sandra Hartmann (Chief Merchandising Officer), Benjamin Fuest (Chief Sales Officer), Dr. Frank Postel (Chief Technology Officer), Dr. Felix Kreyer (Chief Customer Officer) und neu Prof. Michael Cesarz (Chief Real Estate Officer).