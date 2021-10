DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. Oktober (41. KW)

=== M O N T A G, 11. Oktober 2021 *** 09:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Fortsetzung Sondierungsgespräch für mögliche Regierungskoalition, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Stockholm *** 12:00 US/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Jahrestagung (bis 15.10.), u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Lane (14:30) 13:30 DE/CDU, PK nach Gremiensitzung, Berlin *** - US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (bis 17.10.), Washington - Börsenfeiertag Südkorea, US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 12. Oktober 2021 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate, Vernier *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Juli *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 09:00 EU/Informelle Tagung der Gesundheitsminister (per Videokonferenz) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung" und Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens (bis 13.10.), Karlsruhe *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 15.10.), u.a. mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria (13:00), EZB-Ratsmitglied Knot (13:30) und Fed-Vize-Chairman Clarida (17:15) 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum Global Financial Stability Report (GFSR) - UA/Gipfeltreffen EU-Ukraine, Kiew - IT/G20, ao Gipfel (virtuell) zu Afghanistan M I T T W O C H, 13. Oktober 2021 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Mannheim *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) *** 08:00 GB/BIP August *** 08:00 GB/Handelsbilanz August 09:30 DE/Bitkom, PK zum Online-Handel, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion August 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG (per Videokonferenz) mit Präsident Sewing zur Jahrestagung von Weltbank und IWF 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q, New York 13:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, PG (per Videokonferenz) zur Reform der Bafin *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum Fiscal Monitor *** 14:30 US/Verbraucherpreise September *** 14:30 US/Realeinkommen September 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK mit IWF-Chefin Georgieva *** 15:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure 16:15 DE/Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft (APA), Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim virtuellen Festakt anlässlich der Übergabe des Vorsitzes von Kaeser an Busch *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22. September 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz September *** - GB/Industrieproduktion August - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - FR/Internationale Energie Agentur (IEA), Veröffentlichung World Energy Outlook (WEO) - US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q (vor Börsenbeginn), New York D O N N E R S T A G, 14. Oktober 2021 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1H, Mannheim 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, PK zum Herbstgutachten 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Wirtschaftsweise Grimm und Umweltbundesamt-Präsident Messner, PK zu "Klimaschutz und Digitalisierung - Aufgaben an die Parteien", Berlin *** 11:55 US/UnitedHealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York *** 13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise September *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) Lenkungsausschuss IMFC *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober - ES/Bundeskanzlerin Merkel, Rede anlässlich der Verleihung des spanischen Europapreises Karl V., Kloster Yuste - Börsenfeiertag Hongkong F R E I T A G, 15. Oktober 2021 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen August *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen September *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände August 16:40 BE/Bundeskanzlerin Merkel und Belgiens Premierminister De Croo, gemeinsame PK nach Gespräch, Brüssel *** - DE/SPD, Grüne und FDP, Sondierungsgespräch, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Moody's) S A M S T A G, 16. Oktober 2021 16:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde hält Per Jacobsson Lecture - TR/Bundeskanzlerin Merkel, Besuch beim türkischen Präsidenten Erdogan, Istanbul ===

