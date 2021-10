München (ots/PRNewswire) -- Die Vuforia® Enterprise Augmented Reality Solutions Suite von PTC wird in der PAC-Radar-Analyse der teknowlogy Group im dritten Jahr in Folge als "Best-in-Class" eingestuft- Die Vuforia® Enterprise Augmented Reality (AR) Suite+Suite) von PTC wurde zum dritten Mal in Folge als "Best-in-Class"-Technologie in der jüngsten PAC-Radar-Analyse der teknowlogy Group ausgezeichnet. In dem Berichtmit dem Titel "Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2021" positioniert sich PTC als Top-Anbieter in den Kategorien "Kompetenz" und "Marktstärke".Dem Bericht zufolge ist die AR-Plattform von PTC heute aus drei Gründen die marktführende Lösung für vernetzte Werker. Erstens ist PTC der einzige Anbieter, der ein breites Lösungsportfolio für verschiedene Anwendungsfälle und auf unterschiedlichen technischen Ebenen anbietet - Deep Code (Vuforia Engine), Low Code (Vuforia Studio) und No Code (Vuforia Expert Capture, Vuforia Instruct und Vuforia Chalk). Zweitens ist PTC der einzige Anbieter, der die Integration von AR mit neuen Technologien wie IoT, KI, SaaS und Spatial Computing mit Nachdruck verfolgt. Drittens ist PTC stark für zukünftige AR-Integrationen aufgestellt: Das Unternehmen führt die Elemente seines Vuforia-Portfolios stärker zusammen und bietet eng integrierte Lösungen für ganzheitliche Arbeitsabläufe an.Darüber hinaus würdigt die PAC-Radar-Analyse PTC als ersten Anbieter, der seine AR- und IoT-Funktionen - Vuforia und seine IIoT-Plattform ThingWorx® - integriert hat. Damit wird das Know-how von PTC anerkannt, den Digital Thread zu nutzen, um einen geschlossenen Kreislauf zwischen der digitalen und der physischen Welt zu schaffen und die Art und Weise zu verändern, wie Produkte entwickelt, hergestellt und gewartet werden."Kein anderer Anbieter verfügt über ein breiteres Lösungsportfolio für verschiedene Anwendungsfälle und unterschiedliche technische Ebenen", sagte Arnold Vogt, Leiter der Abteilung Digitale Innovation und IoT bei PAC. "PTC hat eine klare Vision und hat bereits damit begonnen, die Elemente seines Vuforia-Portfolios stärker zusammenzuführen, um eng integrierte Lösungen für ganzheitliche Arbeitsabläufe anzubieten.""PTC ist stolz darauf, im dritten Jahr in Folge von der PAC-Radar-Analyse als führende AR-Plattform für vernetzte Werker ausgezeichnet zu werden", sagt Michael Campbell, Executive Vice President und General Manager, Augmented Reality Products, PTC. "Die Auszeichnung bekräftigt unser Engagement, herausragende Augmented-Reality-Lösungen anzubieten, die Industrieunternehmen unterstützen und den Digital Thread vervollständigen."Informationen zu teknowlogy GroupDie teknowlogy Group ist das führende unabhängige europäische Analyse- und Beratungsunternehmen in den Bereichen digitale Transformation, Software und IT-Services. Die Gruppe vereint die Expertise von drei Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte sowie lokalen Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten: Ardour Consulting Group, CXP und PAC (Pierre Audoin Consultants).Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen Kostenoptimierungen im zweistelligen Bereich zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns eine bessere Welt nicht nur vor - wir helfen dabei, sie zu erschaffen.PTC.com @PTC BlogsMedienkontaktePTCLibby FinkDirector Corporate Communications EMEAT: +49 (0)151/1950 2548E: jfink@ptc.comPTC, ThingWorx, Vuforia, Vuforia Chalk, Vuforia Expert Capture, Vuforia Studio, Vuforia Engine und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1633349/vuforia_pac_radar.jpgInfo - https://mma.prnewswire.com/media/1633350/PAC_RADAR_AR_Europe_2021_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpgOriginal-Content von: PTC Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150011/5041706