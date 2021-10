Erfurt (ots) -BundesgartenCIAODie BUGA verabschiedet sich aus Erfurt: nach 171 Tagen voller Blütenpracht, einem Sommer voller Gartenlust, nach mehr als 4000 Veranstaltungen, 112 vergebenen Goldmedaillen und vielen unvergesslichen BUGA-Momenten. Was bleibt: die Erfurter waren bemerkenswerte Gastgeber, Gartenbau- und Gartenschautradition Erfurts haben bundesweit für Interesse gesorgt, die Schönheit der Landeshauptstadt und die vielen grünen Kleinode der Parks und Gärten haben sich als beeindruckende touristische Ziele erwiesen und der Tourismus hat nach den lähmenden Monaten der Pandemie wieder deutlich Fahrt aufgenommen. In unserer Übersicht finden sich viele bemerkenswerte Fakten zur Bundesgartenschau.Zahlen und Fakten zur BUGABUGA-Team- 65 Mitarbeiter- 190 ehrenamtliche Helfer von 18 Jahren bis 85 Jahren- über 35.000 h ehrenamtliche Arbeit- durchschnittlich 30 Helfer/Tag- 59 % Frauen, 41 % Männer, die meisten aus Erfurt und näherer Umgebung, aber auch mehrere mit einem Anfahrtsweg von über einer StundeChronologie - Start mit Schwierigkeiten- Eröffnung am 23.04.2021 unter starken Einschränkungen durch die Coronaregelungen (nur Freigelände, keine Ausstellungen und Hallenschauen, keine Veranstaltungen, nur To-Go-Gastronomie, keine touristischen Reisen oder Übernachtungen erlaubt)- Testpflicht für alle Besucher ab Tag 2- Teilweise Aufhebung der Regelungen ab 9.5.2021 (Wegfall Testpflicht, Öffnung Außengastronomie)- - ab 3. Juni Öffnung Wüsten- und Urwaldhaus Danakil und weitere Ausstellungen- Start Veranstaltungen und BUGA-Klassenzimmer ab 9.6.21Gärtnerische Präsentationen und Wettbewerbe- 253 Einzelaussteller (Gärtner, GaLa-Bauer und Floristen) aus allen Teilen des Landes- 18 Ausstellergemeinschaften- 125 Preisrichter mit 283 Einsätzen in den Wettbewerben- 3.385 Aufgaben- 31 NeuheitenPreise- 39 Staatsehrenpreise- 112 Große Goldmedaillen- 90 Ehrenpreise- 1433 Goldmedaillen (913 Halle/425 Freiland)- 927 Silbermedaillen (640 Halle/- 490 BronzemedaillenBesucherWoher kamen unsere Besucher?Die Quellgebiete für unsere Planung waren die fünf Nachbarbundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Hessen plus: Koblenz und Heilbronn. Die Besucher kamen aus allen Bundesländern.Sponsoring- Hauptsponsoren: Sparkasse Mittelthüringen und Sparkassen- und Giroverband Hessen - Thüringen- neun Sponsoren- ein Gesundheitspartner- fünf Medienpartner- sieben Gastronomiepartner- vier Gänseblümchenpartner- 54 Kooperationspartner- Insgesamt: 95 Sponsoren und KooperationspartnerVertrieb- Der Dauerkartenvorverkauf startete am 15. Mai 2020.- Der Verkauf der Tageskarten startete am 02.11.2020Der Vertrieb war durch Corona stark gestört, da die Vertriebspartner ihre Vertriebsstellen bis zur Eröffnung, teilweise darüber hinaus, geschlossen hatten. Wir haben uns im Marketing darauf eingestellt und unseren Online-Ticketshop und damit die online-Buchbarkeit stark in den Vordergrund gerückt. Somit hat sich der Online-Absatz der Eintrittskarten um mehr als der Dreifache gegenüber der Planung erhöht.In der Anfangszeit der BUGA war es notwendig, sich vor dem Besuch einen Zutritt zu buchen, um einerseits die erlaubten Besucherzahlen nicht zu überschreiten und andererseits die Kontaktverfolgung sicherzustellen.Insgesamt konnten wir rund 120 Verkaufsstellen bundesweit für den Vertrieb der BUGA-Eintrittskarten gewinnen. Dazu kommen noch 494 Reiseveranstalter, die sich bei der BUGA akkreditiert haben.KartenverkaufTageskarten = 75,9% davon- Erwachsene 51,2%- Junge Erwachsene 2,4%- Schüler 3,7%- Kind 2,9%- Ermäßigt 4,5%- Gruppe 7,3%- Feierabendkarte 1,4%- BUGA Klassenzimmer 1%- Sonstige 1,5%Dauerkarten = 24,1% davon- Erwachsene 17,2%- Junge Erwachsene 0,9%- Schüler 1,1%- Kind 2,2%- Ermäßigt 2,7%Höchste Nutzung einer Dauerkarte durch eine Person = 173x. 15x Personen haben die Dauerkarte über 100x genutztDie zehn besucherstärkten Tage insgesamt- 25.08.2021 19.800- 21.08.2021 18.788- 20.09.2021 18.697- 11.08.2021 18.293- 02.10.2021 18.073- 25.09.2021 17.884- 10.07.2021 17.000- 03.10.2021 16.628- 18.09.2021 16.623- 14.08.2021 16.545Dauerkarten- Bis 31.12.2020 sind 14.000 Dauerkarten verkauft worden, davon nur im Dezember 6.100. Ab Januar bis zur Eröffnung sind weitere 24.000 Dauerkarten verkauft worden.- 84% der Dauerkarten wurden vom Ticketing selbst produziert, da es pandemiebedingt keine Vorverkaufsstellen gab.- Insgesamt waren es 47.000 Dauerkarten.- Geschäftskunden: Es sind 8.802 Bestellungen für Vertriebspartner bearbeitet wurdenVeranstaltungen und KulturZahlen- Anzahl Verträge: ca. 800- Abgesagte Veranstaltungen (durch Corona) ohne Ausstellungen: 1.365- durchgeführte Veranstaltungen ohne Ausstellungen: 4.425- Abgesagte Veranstaltungen inkl. Ausstellungen (durch Corona): 1.744- Durchgeführte Veranstaltungen inkl. Ausstellungen: 6.275- Konzerte: 717- Familienprogramm: 444- 84 Lesungen: 36 x Geschichten unterm Lesebaum (davon 2 x Theater), 17 x Thüringer Lesebühne,- Sportkurse: 212 (davon mussten nur 10 Kurse wetterbedingt abgesagt werden)- Vorträge/Workshops: 1.270- 15.000 Beteiligten am Programm- Themenwochen: von 25 Wochen wurden 7 nicht durchgeführt (z.B. Vive la France - Die französische Woche, In Blau gewandet - Die Waidwoche"); durchgeführt wurden z.B. "Mit Kind und Kegel - Die Familienwoche", "Schätze der Natur - Die Woche der Nationalen Naturlandschaften", "BUGA bunt - Die Woche der interkulturellen Begegnung", "Mit allen Sinnen genießen - Die Genusswoche",auch Themenwochen mit besonderem ökologischen Fokus, z.B. Alles klar?! - Die Wasserwoche- Veranstaltungsreihen: 16, z.B. Jazzy Sundowner, Darf ich bitten?, Zentangle - Meditatives Zeichnen, Thüringer Lesebühne, BUGA Lounge, Die bunte Welt der Stadtwerke - En Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie zum Mitmachen, Wohlfühlen und Verweilen- Veranstaltungstechnik: 116 Lampen, 44 Lautsprecher, 1400 m Kabel eingesetzt, ca. 1600 Stück Batterien in den Akkusets wurden gewechseltBesondere Höhepunkte im Veranstaltungsprogramm:- Element of Crime- Die Physikanten- Northern Lite- Mine- Gestört aber geil- Die Ross Anthony Show- A4U - Die ABBA Revival Show- Fools Garden- Der Traumzauberbaum- Volker Rosin- Nerly Big Band- Stegreif Orchester mit Gruß an die Stadt- Der Mistkäfer - Theater Erfurt- Thüringer Blasmusiktreffen 2021- Luftwaffenmusikkorps- Landesmeisterschaft im Poetry Slam- Besuch der MAUS und weitere KIKA Figuren, Tanzalarm- Harald Lesch- Planetarium des Außenstandorts Jena- Landschaftsgärtnercup des FGLGastronomieWas wurde verzehrt?- ca. 50.000 Liter Eis- 37,5 t Bratwurst zum 01.10.21- 300.000 Liter Getränke zum 04.10.2021- 2.517 Gastronomiemitarbeiter waren im EinsatzGeländeservice- über 4.000 km wurden vom Geländeservice mit dem Golfcart zurückgelegt.- ca. 5 km Fahrrad pro Tag = 855 km per Fahrrad- ca. 12.000 Schritte pro Tag = 2.052.000 Schritte gesamt = ca. 1.000 gelaufene Kilometer- über 2.000 l Desinfektionsmittel wurden in die Spender gefüllt- Toilettenpapier Kleinrollen: 4992 Stück verbraucht- Toilettenpapier Großrollen: 5784 Stück verbrauchtBesonderheiten auf den Geländen- Desinfektionsmittelspender: 75 Stück (50 egapark/ 25 Petersberg)- 10.000 Münzen (Grabungsspielplatz)- 300 Rutschenmatten- eine Metall- und Stoffskulptur Heilige Elisabeth- Die Fundstücke auf dem Grabungsspielplatz: unter anderem Ritterrüstung, Plattenarmschienen, Holzkisten, Pickelhauben, Holzschutzschild, Hufeisen, Holzkrüge, etc.)- die Steck-Schriftzüge (Gartenbeschreibung des Epochengartens)- die Wurmkisten Kreativgarten- die Schiedsrichterstühle- die zwei GiraffenMedieninteresse für die BUGA- Akkreditierung von 330 Pressevertretern, darunter 15 aus anderen Ländern.- Versendung von 188 Presseinformationen- Fünf Livesendungen wurden auf der BUGA produziert (ARD, MDR, ZDF)- 180 Filme wurden für den eigenen YouTube-Kanal BUGA live produziert.- Mehr als 1000 Abonnenten und 280.000 Aufrufe auf dem Kanal.- Mehr als 34.000 Aufrufe des Imagefilmes.- 10.869 Facebook-Abonnenten- Mehr als 9000 Instagram-FollowerBUGA-App:- Ca. 40.000 Downloads der AppGießbert, Kannelore und Co. - Die Maskottchenfamilie- 21.000 Gießkannen waren insgesamt im Verkauf. Davon sind bislang 19.000 ausgeliefert oder verkauft.- Die erste Charge, die sogenannte "Edition Erfurt", war nach drei Tagen ausverkauft. Die zweite Charge war nach ca. drei Monaten restlos ausverkauft, online bereits nach 10 Tagen.- Am ersten Verkaufswochenende der letzten Charge wurden rund 25%, also 2.500 Gießkannen verkauft. Unsere kleinen Freunde Blumian und Gießabella waren innerhalb von 10 Tagen komplett ausgeliefert und wenige Tage später komplett vergriffen.Verkehrskonzept- In die Ein- und Zweitages-Karten war die Nutzung des ÖPNV inkludiert.- Sieben nagelneue Straßenbahnen waren zur BUGA im Einsatz.- Insgesamt haben die sieben 42 Meter langen Bahnen seit Mai 2021 55.000 Kilometer zurückgelegt. Die beiden ersten Fahrzeuge knackten jeweils die 10.000er-Marke.- Der Erfurter Nahverkehr erreichte auch dank der BUGA 98 % der Fahrgastzahlen der Vorpandemiezeit.(Nicht ganz ernst gemeinte) TOP 10 der häufigsten Fragen1. Was ist das für eine Pflanze?2. Kann man die Blumen irgendwo kaufen, die auf dem großen Blumenbeet wachsen?3. Wo befinden sich die Toiletten?4. Wie komme ich zum Petersberg?5. Wann gibt es die Gießkannenmaskottchen wieder?6. Was passiert mit den Blumen nach der BUGA?7. Was machen die Gärtner anders, dass die Blumen so schön sind?8. Sind die Pilze in der Ausstellung giftig?9. Wieso wird das Gemüse im Festungsgraben nicht geerntet, das könnte doch gleich in der Gartenküche gekocht werden?10. Warum beginnt der Auszug (Petersberg) erst mitten am Berg und nicht in der Tiefgarage?