ThomasLloyd legt seinen ersten European Long-Term Investment Funds (ELTIF) auf. Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Investmentansatz in Sachwerte, die der Energiewende und der Dekarbonisierung in wachstumsstarken asiatischen Märkten dienen. Die Laufzeit des Fonds ist auf Ende 2030 begrenzt. ThomasLloyd hat seinen ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) aufgelegt. Mit dem Fonds will das Investment- und Beratungsunternehmen, mit Hauptsitz in der Schweiz, sein Angebot an nachhaltigen Infrastruktur-Investments ...

