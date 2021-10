Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Schuldenstreit in den USA ist entschärft. Dies lies die Wall Street gestern steigen. Für den Dow Jones ging es um rund ein Prozent nach oben. Seit Wochenbeginn konnte er damit schon rund 500 Punkte zulegen. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Coinbase, Affirm, Mastercard, PayPal, Alibaba, JD.com und Merck & Co. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.