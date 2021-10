Ein neu entwickelter zweibeiniger Roboter kann nahtlos zwischen Gehen und Fliegen wechseln. Das macht ihn ziemlich cool, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig. Sein Name ist Leonardo, kurz Leo. Der Name ist ein Akronym für LEgs ONboARD DrOne. Das beschreibt die futuristische Maschine schon ganz gut, aber Leo ist mehr als nur eine Drohne, an die Beine montiert wurden. Optisch erinnert er ein wenig an eins der unheimlichen Spielzeuge von Nachbarsjunge Sid aus dem ersten Toy-Story-Film, ist dazu bloß eine hochkomplexe Maschine, die wohl kein Achtjähriger ...

