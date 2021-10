NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Ergebnisse des Sportartikelherstellers zum dritten Quartal sollten in den westlichen Märkten eine kräftige Nachfrage nach der Marke Puma bestätigen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Ausblick auf die am 27. Oktober erwarteten Zahlen. Ähnliches erwartet er für den Asien-Pazifik-Raum, aber unter schwierigeren Bedingungen. Er kappte seine Jahresschätzungen nur moderat wegen der Lieferausfälle in Vietnam. Die aktuelle Situation werde keinen Einfluss auf die mittelfristigen Ergebnisse haben./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

