Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte Programmtexte beachten!!Freitag, 12. November 2021, 2.00 UhrQuerschnittDer Ast, auf dem wir sitzen - Die Balance der BiosphäreAnlässlich seines 100. Geburtstages erinnert das ZDF mit zwei Folgen "Querschnitt" aus dem Jahr 1978 an den Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth.In der ersten Folge geht es um "Die Balance der Biosphäre". Autor und Moderator Hoimar von Ditfurth weist schon damals nach, dass der Mensch durch zunehmende Eingriffe in die Vegetation längst begonnen hat, das Gleichgewicht der Biosphäre zu zerstören.Freitag, 12. November 2021, 2.45 UhrQuerschnittDer Ast, auf dem wir sitzen - Kippt das Klima-Gleichgewicht?Anlässlich seines 100. Geburtstages erinnert das ZDF mit zwei Folgen "Querschnitt" aus dem Jahr 1978 an den Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth.Im zweiten Teil steht die Zerstörung eigenständiger Lebensgemeinschaften durch die Zivilisation und ihre Auswirkungen auf die Biosphäre im Mittelpunkt. Untersucht werden Maßnahmen, die einer Klimakatastrophe entgegenwirken könnten.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5041762