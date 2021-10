ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING angesichts einer Vorab-Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Im Großen und Ganzen habe es von der niederländischen Bank nichts neues gegeben, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er nahm nur kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 16:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 03:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

ING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de