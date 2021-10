Der langjährige Spitzenreiter VW muss sich fast dem Newcomer Tesla geschlagen geben: Das Model 3 kommt bis auf 58 Fahrzeuge an den Golf heran. Das hat verschiedene Gründe. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat eine kleine Sensation in seiner monatlichen Zulassungsstatistik versteckt. Das zulassungsstärkste Modell in Deutschland kommt zwar immer von Volkswagen, doch Tesla ist dem Traditionsunternehmen auf den Fersen. Teslas Model 3 (Test) liegt mit 6.828 zugelassenen Fahrzeugen knapp hinter dem VW Golf mit 6.886 Zulassungen. Es hat somit einen Zuwachs von 146 Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...