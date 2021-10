DJ PTA-News: Von Roll Holding AG: Feuer in Produktionshalle in Breitenbach: Situation unter Kontrolle

Breitenbach (pta041/08.10.2021/19:25) - Breitenbach, 8. Oktober 2021 - Am späten Freitagnachmittag ist am Von Roll Standort Breitenbach in einer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Es kam glücklicherweise zu keinen Personenschäden.

Um 17.40 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die Höhe des Sachschadens sowie die genaue Brandursache befinden sich derzeit noch in Abklärung.

Über die Von Roll Holding AG: Als eines der ältesten Schweizer Industrieunternehmen, ist Von Roll Weltmarktführer für elektrische Isoliersysteme und entwickelt darüber hinaus innovative Verbundwerkstoffe für verschiedene industrielle Anwendungen. Die Von Roll Gruppe ist weltweit an 14 Standorten vertreten und beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Kontakt: Claudia Güntert, Head of Corporate Communications & Investor Relations

T: +41 61 785 52 36, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonroll.com/ ( https:// www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/finanzpublikationen/ ).

