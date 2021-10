The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2021



ISIN Name

AU000000HWK1 HAWKSTONE MINING LTD

AU000000VMX6 VALMEC LTD

AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD

CA44970J1021 IM EXPLORATION INC.

CA74622J1012 PURE EXTRACTION CORP.

NL0009690221 VANECK GL.EQUAL W UC.ETF

US98422L1070 XERIS PHARMAC

