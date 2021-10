Der Hype um den Bitcoin erlebte im Dezember 2017 seinen Höhepunkt, als der Kurs auf ein Allzeithoch von knapp 20.000 US-Dollar kletterte. Eine Studie legt nahe, dass ein einziger Akteur für diese Kursexplosion verantwortlich war.? Bitcoin-Hype ging auf Manipulation zurück ? Ein einziger Wal war verantwortlich? Bitfinex weist Anschuldigungen zurückUrsprünglich veröffentlichten John Griffin, Professor an der University of Texas, sowie Amin Shams, Assistenz-Professor an der Ohio State ...

Den vollständigen Artikel lesen ...