Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.Das Jerichower Land im Osten Sachsen-Anhalts wartet mit einem Weltrekord auf - der längsten Trogbrücke der Welt:Sprechertext:"Das Jerichower Land ist ein idyllischer Ort zum Leben, ein dynamischer Wirtschaftsstandort und ein interessantes Reiseziel für Touristen. Mit einer beeindruckenden Historie und einer vielfältigen Landschaft bietet der Landkreis die ideale Kulisse für jede Rad- und Wandertour. Ob vom altehrwürdigen Kloster Jerichow im Norden über die Kreisstadt Burg nach Süden zum Schloss Leitzkau, oder ins idyllische Naturschutzgebiet Fiener Bruch im Osten. Besonderer Tipp ist das Wasserstraßenkreuz in Hohenwarthe. Eine Trogbrücke führt den Mittellandkanal spektakulär über die Elbe hinweg."