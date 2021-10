Die weltweite Chipknappheit sorgt seit Monaten für Kopfzerbrechen in allen Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind. In der Automobilindustrie beispielsweise stehen teilweise die Bänder wochenlang still, da es an Komponenten mangelt. Auf der anderen Seite profitieren die großen Produzenten von Halbleitern aller Art von der starken Nachfrage. Weltweit laufen die Fabriken der Halbleiterhersteller auf Hochtouren und bescheren den Konzernen dadurch hohe Gewinne. Auch hierzulande findet sich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...