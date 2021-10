In der abgelaufenen Handelswoche konnten sich die Aktienmärkte per saldo wieder stabilisieren. Der US-Dollar tendierte weiter freundlich, zumal auch die langfristigen Renditen ihren Aufwärtstrend fortsetzten. Und auch Bitcoin legte weiter zu. Im Berichtszeitraum konnten bei den Edelmetallen vor allem Platin und Palladium deutlich zulegen, während Gold und Silber kaum von den schwächeren US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag profitieren konnten.Gold relativer WochenverliererAuch in der abgelaufenen Handelswoche konnten sich die Märkte ...

