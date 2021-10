Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.Rund um Sachsen-Anhalts größte Stadt Halle liegt der Saalekreis, Auenlandschaften entlang der Saale, historische Städte und moderne Industrie prägen den Kreis.Sprechertext:"Im Saalekreis verbinden sich Tradition und Moderne, wird die Vergangenheit bewahrt und berichten futuristisch anmutende Industriekomplexe von bahnbrechenden Erfindungen.Der Chemiepark Leuna gehört zu den größten Baustellen in Deutschland. Verschiedene Unternehmen investieren 1,3 Milliarden Euro in Forschung und grüne Chemie. Zugleich kann man hier Geschichte atmen und Kultur erleben, ob in der Goethestadt Bad Lauchstädt, dem Merseburger Dom mit den berühmten Merseburger Zaubersprüchen, der Burg Wettin oder der Burg Querfurt, die älteste Burg an der Straße der Romanik und Filmburg für zahlreiche internationale Produktionen. Der Geiseltalsee, im früheren Braunkohleabbaugebiet, ist einer der größten künstlichen Seen in Deutschland."AbmoderationsvorschlagAlle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5042162