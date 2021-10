Köln (ots) -Anlässlich der ANUGA präsentiert der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) eine Online-Übersicht beispielhafter Projekte der Unternehmen des Lebensmittelhandels, die vielfältige Beiträge zum Erhalt der Biologischen Vielfalt leisten. Auch mit Blick auf die morgen beginnende Weltbiodiversitätskonferenz (COP 15) in chinesischen Kunming sieht der Handel seine Praxisbeispiele als Impuls an die Staatengemeinschaft, einen ambitionierten globalen Rahmen zum Schutz von Biodiversität zu schaffen.Die Online-Übersicht gibt einen beispielhaften Einblick in die vielfältigen Projekte, Initiativen und Maßnahmen der Handelsunternehmen, über die sie sich für den Erhalt, die Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung von Biologischer Vielfalt einsetzen. Dabei reicht das Engagement vom Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse über die Gestaltung der eigenen Sortimente bis hin zu den Standorten der Unternehmen vor Ort."Dem Handel ist bewusst, dass nur funktionsfähige und biologisch vielfältige Ökosysteme die Möglichkeit zur dauerhaften Produktion von Lebensmitteln bieten. Biodiversität bildet damit die Grundlage für einen zukunftsorientierten Lebensmittelhandel", erklärt Christian Mieles, BVLH-Geschäftsführer. "Daher ist deren Erhalt, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung essentiell für die Handelsunternehmen", so Mieles.Die Praxisbeispiele verdeutlichen die große Bandbreite der Initiativen, mit denen sich die Handelsunternehmen und ihre Partner aus Landwirtschaft sowie aus Standard- und Umweltorganisationen gemeinsam für den Erhalt von Biodiversität einsetzen. So geht es unter anderem um den Schutz der Bodensubstanz, von Insekten, Gewässern und des Klimas. Die Beispiele erläutern die Zusammenarbeit mit Standards zur Reduktion von Pflanzenschutzmittel, sie verdeutlichen die Kooperation mit Erzeugern, auch aus entfernten Lieferländern, und sie zeigen die Schaffung von Blühstreifen an eigenen Standorten bis hin zur Wiederaufforstung von Wäldern.Der BVLH unterstützt zudem die Initiative "Biodiversity in Good Company". Auch ist er jüngst als Fördermitglied dem Verein "Food for Biodiversity" beigetreten. Bereits 2019 hatte der BVLH gemeinsam mit den Handelsunternehmen die Publikation "Biologische Vielfalt erhalten - Engagement des Lebensmittelhandels" erstellt.Im Rahmen der ANUGA präsentiert der BVLH die Online-Übersicht zu den Biodiversitäts-Initiativen der Handelsunternehmen auf seinem Retailforum (Messeboulevard, zwischen den Hallen 4, 5 und 10). Darüber hinaus kann das Angebot über folgenden Link online abgerufen werden: https://www.bvlh.net/themen/biodiversitaetPressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherboettcher@bvlh.net+49 172 2898496Original-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116794/5042284