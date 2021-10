1. Wasserstoff als Energiespeicher Weltweit werden derzeit immer mehr Wasserstoffprojekte ins Leben gerufen. Eines davon ist gerade in Österreich in Planung. Dafür haben ADX Energy (WKN: 875366) und Windkraft Simonsfeld kürzlich eine Absichtserklärung unterschrieben. Im nördlichen Wiener Becken soll Windenergie zur Wasserstoffproduktion und -speicherung genutzt werden, um ihn in windarmen Zeiten zur Stromerzeugung zu nutzen. Windkraft Simonsfeld möchte bis Ende des Jahres 91 Windkrafträder betreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...