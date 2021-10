Solaris hat den Zuschlag für die Lieferung von 30 E-Bussen an den ÖPNV-Betreiber ATM in Genua erhalten. Die italienische Küstenstadt will ihre Busflotte bis 2025 ganz auf elektrische Antriebe umstellen. Die neuen E-Busse von Solaris sollen bereits im ersten Quartal 2022 eintreffen. Den Gesamtwert des neuen Auftrags gibt Solaris mit mehr als 15 Millionen Euro an. Laut dem unterzeichneten Vertrag werden ...

