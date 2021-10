Die Spaß-Party am Samstag war ein voller Erfolg. Für die meisten der 9.000 zugelassenen Bürger aus dem Raum Berlin war der Tag der offenen Tür im fast fertigen, ersten europäischen Werk von Tesla in Grünheide informativ und unterhaltsam. Auch Tesla-Chef Elon Musk war gekommen und hatte mehrere Versprechen mitgebracht. Tesla will spätestens im Dezember in Deutschland die ersten Elektroautos für Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...