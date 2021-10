Osnabrück (ots) -Hochwasserschutz: NRW-Umweltministerin fordert nach Juli-Fluten bessere Vorsorge in DeutschlandHeinen-Esser: Präzisere Prognosen können Leben retten - Ressortchefs beraten am MontagOsnabrück. Der Hochwasserschutz in Deutschland muss nach Auffassung von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) "relevant verbessert werden". Das teilte sie vor dem digitalen Treffen der Umweltressortchefs am Montag der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit. Sie forderte: "Wir müssen Hochwasser- und Starkregenvorsorge in neuen Dimensionen denken." Extreme Unwetter wie im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit mehr als 130 Toten könnten sich an jedem Ort in Deutschland wiederholen. Als Folge des Klimawandels seien sie zudem wahrscheinlicher geworden. Das lasse sich nicht verhindern, so Heinen-Esser. "Aber die Folgen und Schäden können durch verbesserte Vorsorge relevant gemindert werden."Dabei hob sie in der "NOZ" vor allem einen Punkt hervor: "Allen voran entscheidend sind bessere Prognose-Systeme für alle Flüsse." Vorhersagen müssten klarer und präzisier werden. "Wenn wir durch präzisere Prognose-Tools ein paar Stunden gewinnen, kann dies Leben retten", sagte Heinen-Esser. Für ihr eigenes Bundesland erklärte sie: "Ich setzte mich dafür ein, dass flächendeckend in Nordrhein-Westfalen - wo noch nicht vorhanden - Hochwasserschutzkonzepte und Starkregenkonzepte erarbeitet werden." Nur so könnten sich Kommunen auf künftige extreme Unwetter besser vorbereiten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5042543