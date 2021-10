Das Bio-Unternehmen setzt sich gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ein und bietet künftig in ihren Filialen in Berlin, Brandenburg, Dresden und Hamburg Lebensmittel über die App Too Good To Go an. Waren, die nicht mehr verkaufsfähig, aber dennoch verzehrfähig sind, können so von Kunden abgeholt und vor dem Verfall gerettet werden. Foto © Too Good To Go...

Den vollständigen Artikel lesen ...