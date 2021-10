DJ LEG will Immobilienportfolio von Adler Group kaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Immobiliengesellschaft LEG will rund 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten von dem Konkurrenten Adler Group übernehmen. Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen. Die Transaktion basiert auf einer Immobilienbewertung in Höhe von 1,485 Milliarden Euro, wie die Adler Group mitteilte. Diese liege über dem zum 30. Juni ausgewiesenen Buchwert des Portfolios.

Die luxemburgische Gesellschaft trennt sich von den Immobilien, um ihren Verschuldungsgrad zu senken. Der LEG würde die Transaktion ermöglichen, ihre Marktposition in Nord- und Nordwestdeutschland weiter auszubauen. Rund 90 Prozent der Wohneinheiten liegen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen.

Die geplante Transaktion betrifft 7.230 Wohneinheiten und 58 Gewerbeeinheiten der Adler-Tochter Westgrund, deren Wert laut Adler ca. 841 Millionen Euro beträgt. Wie Adler weiter mitteilte, soll die Transaktion in Form von sogenannten "Share Deals" abgewickelt werden, also des Verkaufs eines Mehrheitsanteils. Der Adler-Konzern soll, ebenso wie Westgrund, mit 10,1 Prozent an den relevanten Gesellschaften beteiligt bleiben. Daher werde der Mittelzufluss aus der Transaktion, auch aufgrund üblicher Kaufpreisanpassungen, nicht der Immobilienbewertung entsprechen.

Adler hatte vor einer Woche bekanntgegeben, einen Verkauf von Teilen ihrer Mietwohnungen zu prüfen. Mögliche Erlöse könnten zum Rückkauf von Anleihen sowie für weiteren Maßnahmen verwendet werden. Dem Unternehmen lägen von mehreren institutionellen Interessenten Übernahmeangebote für Teile seines "mieteinnahmengenerierenden Portfolios" vor. Mögliche Erlöse könnten zur Rückzahlung oder zum Rückkauf von Anleihen sowie unter Umständen auch zum Rückkauf von Aktien verwendet werden.

Die LEG Immobilien SE teilte separat mit, sie werden die Immobilien vorbehaltlich der Durchführung einer marktüblichen Due Diligence Prüfung zum aktuellen Marktpreis erwerben. Die weiteren Parameter der Vereinbarung sollen der Mitteilung zufolge im Laufe der nächsten Wochen finalisiert werden. Für Zwecke der Due Diligence Prüfung und der Finalisierung der entsprechenden Vertragsdokumentation sei zwischen den Parteien Exklusivität vereinbart worden. Das Management der LEG Immobilien verzichtet bei dieser Transaktion auf den vertraglich vereinbarten "Transaktionsbonus".

