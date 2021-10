DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPREISE - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will SPD, Grüne und FDP dafür gewinnen, noch vor dem Amtsantritt einer Ampel-Koalition gemeinsam mit der Union Maßnahmen zur Linderung des Energiepreis-Schocks bei Strom, Gas und Benzin für sozial schwache Bürger durch den Bundestag zu bringen. Altmaier kündigte am Sonntagabend in Bild TV an: "Ich werde mich an die Fraktionsspitzen der drei (Ampel)Parteien wenden und auch an meine eigene natürlich. Wir können Probleme, die die Bürger besonders betreffen, abmildern, und dafür sorgen, dass Dinge verkraftbar bleiben. Da haben wir Handlungsbedarf und das gehen wir an", sagte Altmaier. (Bild)

ENERGIEPREISE - Städte- und Gemeindebund vom Bund höhere Heizkosten-Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Bild: "Wir sehen eine Explosion der Energiepreise, vor allem beim Gas." Energie dürfe nicht nur "etwas für Reiche" sein. "Daher ist die nächste Bundesregierung gefordert, gerade finanzschwache Familien zu unterstützen und die Heizkosten-Explosion abzumildern." (Bild)

STEUERN - Die Belastung aus Einkommensteuer und Sozialabgaben ist seit 1986 deutlich gesunken. Auch in den vergangenen zehn Jahren nahm die Belastung trotz ausbleibender Steuerreformen leicht ab. Dies geht aus einer unveröffentlichten Studie des Münchener Ifo-Instituts hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. So musste ein Single, der vor 35 Jahren 30.000 Euro verdiente, damals von seinem Gehalt 36,1 Prozent in Form von Steuern und Sozialabgaben an den Staat abgeben. 2011 waren es noch 34,7 und dieses Jahr 32,0 Prozent. Für einen Single mit 70.000 Euro Einkommen sank die Belastung zwischen 1986 und 2011 von 46,9 auf 43,8 Prozent, in diesem Jahr betrug sie noch 41 Prozent. (Handelsblatt)

CORONA - Der Städte- und Gemeindebund hat die Abschaffung der kostenlosen Corona-Schnelltests mit Blick auf den sparsamen Einsatz von Steuermitteln begrüßt und setzt darauf, dass sich durch diese Maßnahme noch mehr Menschen zu einer Impfung entschließen. "Die Abschaffung der kostenlosen Schnelltests ist nachvollziehbar, da inzwischen alle Personen ein Impfangebot erhalten", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Wer sich anders entscheide, müsse akzeptieren, dass die Allgemeinheit nicht bereit sei, dafür weiterhin Steuermittel in Millionenhöhe aufzuwenden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

CORONA - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert angesichts der deutlich höheren Impfquote in Deutschland ein rasches Ende der Corona-Beschränkungen. Der Bild sagte Gassen: "Was die Dänen können, müssen wir auch können. Es ist an der Zeit, jetzt alle Corona-Maßnahmen zu beenden - nach dem Vorbild Dänemark." (Bild)

CDU - CDU-Innenstaatssekretär und bisheriger NRW-Landesgruppenchef Günter Krings hat davor gewarnt, dass die CDU einen Übergangs-Parteichef einsetzt und sich dafür ausgesprochen, dass der amtierende Vorsitzende Armin Laschet die Erneuerung der Partei moderiert. "Das ist jetzt seine letzte große Aufgabe als Bundesvorsitzender", sagte Krings. Die Diskussion um einen bloßen Übergangsvorsitzenden erscheine ihm hingegen gefährlich abstrakt. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

CDU - Der NRW-Innenminister und CDU-Bezirkschef Herbert Reul hat seine Partei davor gewarnt, dem Beispiel der SPD bei der Krisenbewältigung zu folgen. "Es ist einfallslos und gefährlich, die Fehler der SPD in den vergangenen Jahren zu wiederholen", sagte Reul. Dazu zählten ständige Wechsel der Vorsitzenden, Mitgliederbefragungen und Doppelspitze. "Im Mittelpunkt müssen Inhalte und Strategie stehen, nicht persönliche Karrierepläne", mahnte Reul. (Rheinischen Post)

CDU - In der Debatte um eine neue Parteiführung in der CDU hat Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) eine stärkere Mitsprache der Parteibasis gefordert. "Bei der Neuaufstellung der CDU-Führung müssen wir ernsthaft darüber diskutieren, wie die Mitglieder der Partei mehr Mitsprache erhalten", sagte der stellvertretende Vorsitzende von CDU und CSU im Bundestag. "Konferenzen mit der Basis reichen nicht aus. Ein Mitgliedervotum über den Parteivorsitz hat Potenzial, birgt aber auch Risiken." (Funke Mediengruppe)

CDU/CSU - Der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann hat schwere Vorwürfe gegen die Schwesterpartei CSU erhoben und für die CDU-Gremiensitzungen an diesem Montag klare Entscheidungen gefordert. "Der CSU hat es an Teamgeist in der schwierigsten Phase der Union gefehlt", sagte er. Die Führungsspitze der CSU trage eine gehörige Portion Mitverantwortung für das schlechte Ergebnis der Union. "So manche Grenze wurde da unnötig überschritten." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

FDP - Vor den entscheidenden Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Ampelkoalition bekräftigt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, die Rahmenbedingungen für ein mögliches Bündnis. "Die roten Linien der FDP sind bekannt: keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse unseres Grundgesetzes", sagte Buschmann. (Spiegel)

KLIMAPOLITIK - Wenn sich die Sondierer von SPD, Grünen und Liberalen an diesem Montag erneut treffen, dann wird eines der Themen mit dem größten Konfliktpotenzial die künftige Energie- und Klimapolitik sein. Branchenvertreter, Fachleute und Wissenschaftler fordern ein Umsteuern und warnen eindringlich davor, die Klimaschutzziele noch weiter anzuheben. "Wir sollten der nächsten Regierung jetzt keine weiteren Knüppel zwischen die Beine werfen, indem wir noch schärfere Ziele für 2030 fordern", sagte Andreas Kuhlmann, Chef der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena). Aus Sicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm hat sich das kürzlich verschärfte Klimaschutzgesetz als unbrauchbar erwiesen. "Ich hoffe, dass in der Politik ein Umdenken einsetzt." (Handelsblatt)

SOLARSTROM - Der Bundesverband Solarwirtschaft warnt davor, dass klimafreundlicher Solarstrom nicht ins Netz eingespeist werden könne, weil in Deutschland zahlreiche Photovoltaik-Anlagen zwar fertiggestellt, aber nicht ans Netz angeschlossen seien. Grund sei ein Engpass bei den Zertifizierungsunternehmen. "Wir hören von starken Verzögerungen", sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. Es warten "einige Anlagen auf den Anschluss, weil das Zertifikat fehlt", sagte Körnig. "Die Wartezeiten betragen teilweise bis zu einem Jahr." (Augsburger Allgemeine)

