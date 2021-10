Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten.Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1574 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Der in der vergangenen Woche markierte 15-monatige Tiefstand von 1,1529 Dollar liegt nicht weit entfernt. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0742 etwas erholt seit Freitagabend und auch der US...

