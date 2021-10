An den Terminmärkten nahm laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC erstmals seit vier Wochen der Optimismus der spekulativen Marktakteure wieder zu.Hauptverantwortlich für diese Entwicklung waren vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials). Sie haben nämlich in der Woche zum 5. Oktober ihre Long-Seite um 2.100 Kontrakte aufgestockt und zugleich ihr Short Exposure um über 12.000 Futures massiv zurückgefahren. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...