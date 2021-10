NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern dürfte ein weiteres gutes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Angesichts der starken Wachstumsdynamik und einer möglichen Margensteigerung der Metzinger sei die Aktie derzeit angemessen bewertet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 18:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

