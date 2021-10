Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec SE hat bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) eingereicht. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft getreten und die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS sowie der Angebotspreis sind noch nicht festgelegt worden. Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Evotec hat eine Sekundärnotierung der ADS am Nasdaq Global Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO" beantragt.

