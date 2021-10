Die Aktie von Take-Two Interactive setzt ihren starken Aufwärtstrend fort und generiert immer neue Kaufsignale. Die charttechnische Rallye wird jetzt auch von positiven Nachrichten rund um das wichtige GTA-Franchise unterstützt.Am Freitagabend hat Take-Two angekündigt, ein Remaster der Erfolgstitel "GTA III (2001)", "GTA: Vice City (2002)" und "GTA: San Andreas (2004)" herauszubringen. Die drei Spieleklassiker sollen in Form einer Trilogie unter dem Namen "GTA: The Trilogy - The Definitive Edition" ...

