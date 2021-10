Mit dem angestrebten Verkauf eines Immobilienportfolios an die LEG Immobilien will die jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Adler Group sich Luft verschaffen. Erst in der Vorwoche hatte Branchenprimus Vonovia mitgeteilt, einen Einstieg bei Adler zu prüfen. Außerdem habe man ein Darlehen ausgereicht.Wie LEG und Adler heute Morgen mitteilen, sollen mehr als 15.000 Wohneinheiten - vorbehaltlich der üblichen Prüfung des Bestandes - veräußert werden. Die Transaktion basiert laut Adler auf einer ...

