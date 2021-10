Die Plattform "Verpackung mit Zukunft" organisierte am 8. Oktober 2021 ihren österreichweit ersten Pop-up-Stand vor der Lidl-Filiale in Anif bei Salzburg. Ziel ist die Aufklärung und der Dialog mit Konsumenten zu den Themen Lebensmittelverschwendung, Recycling und Kreislaufwirtschaft. "In der öffentlichen Wahrnehmung herrscht seit längerem ein verzerrtes Bild von Verpackungen. Klar ist: Jede überflüssige Verpackung ist zu vermeiden. Was auf den ersten Blick manchmal überflüssig erscheint, ist es in vielen Fällen aber nicht. Denn der Einsatz der richtigen Verpackung hat bei richtiger Entsorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...