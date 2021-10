FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Puma SE von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Aktienwert von 95 auf 103 Euro angehoben. Der Analyst Herbert Sturm geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass die starke Wachstumsdynamik im US-Geschäft im vierten Quartal andauern wird. Auch in Europa sollte es weitere Zuwächse geben, während es in China schwierig bleibe. Sturm hob seine bislang sehr vorsichtigen Schätzungen leicht an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 18:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:38 / MESZ

DE0006969603