Mit dem angestrebten Verkauf eines Immobilienportfolios an die LEG Immobilien +0,69% geht die jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Adler Group in die Offensive. Mehr als 15.000 Wohneinheiten sollen demnach - vorbehaltlich der üblichen Prüfung des Bestandes - veräußert werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. An der Börse kommt dies gut an.Die Transaktion basiert laut Adler auf einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...