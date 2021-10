Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Handelswoche starten. Damit dürfte er den insgesamt recht freundlichen Vorgaben aus Asien folgen. In den USA wiederum waren die Börsen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...