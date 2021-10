München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Singles auf Partnersuche hatten es schon immer nicht unbedingt leicht, die wahre Liebe zu finden. Heutzutage, in Zeiten von Speed-Dating, Online-Partnerbörsen und Plattformen wie Tinder und Co. ist es aber noch schwieriger geworden, den idealen Partner zu finden. Die Dating-Show "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" geht jetzt einen ganz anderen Weg. Was es damit auf sich hat und wo die Probleme beim heutigen Dating liegen, verrät uns jetzt der Paartherapeut, Autor und Beziehungsexperte der Online-Dating-Plattform 50+Treff, Dr. Stefan Woinoff, hallo!Begrüßung: "Hallo, grüß Gott!"1. Herr Dr. Woinoff, jetzt hab ich es schon kurz angerissen: Dating heutzutage kann eine echte Herausforderung werden. Wie hat sich die Partnersuche in den letzten Jahren verändert?O-Ton 1 (Dr. Stefan Woinoff, 31 Sek.): "Die Partnersuche hat sich nun mal in den letzten Jahren auf das Smartphone und auch auf das Internet verlagert und grade bei so Dating-Apps wie Tinder entscheiden jetzt ganz schnelle Wisch-und-Weg-Bewegungen darüber, ob man sein Liebesglück findet oder nicht. Und man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit und die Ruhe und die Gelassenheit, um zu schauen, ob der andere auch wirklich zu einem passt und so lernt man auch in der normalen Welt kaum mehr jemand kennen, weil man da dann auf cool stellt und dann abends zu Hause wieder im Internet sucht."2. Was sind dann in Ihren Augen ganz konkret die Probleme der heutigen Singles auf Partnersuche?O-Ton 2 (Dr. Stefan Woinoff, 27 Sek.): "Die Probleme liegen eigentlich in der viel zu großen Auswahl im Internet und manche sind vollkommen verunsichert, dass sie nicht DEN finden können und überfordert sind und manche denken, dort draußen gibt's eh nicht mehr den Richtigen zu finden und lassen das dann ganz bleiben und rennen fast in so eine Art Partnersuche-Burnout und sind eher frustriert. Also, es ist sowohl ein Überangebot als auch die Angst, in diesem Riesenangebot niemand mehr zu finden."3. Was raten Sie denn allen, die bislang beim Dating erfolglos geblieben sind - und vielleicht sogar schon in der Partnersuche-Burnout-Falle gelandet sind?O-Ton 3 (Dr. Stefan Woinoff, 33 Sek.): "Also, ich rate ihnen, in Ruhe und Entspannung trotzdem weiter zu suchen, sozusagen in der digitalen Welt, aber natürlich auch der normalen Welt, wo man auch gut Leute kennenlernen kann. Das Allerwichtigste ist, dass man sich Ruhe und Zeit nimmt, das Gegenüber dann wirklich kennen zu lernen. Treffen Sie ihn ein drittes, ein viertes Mal, damit jeder auch zeigen kann, was in ihm steckt und manche sind beim ersten Dating ja schrecklich aufgeregt, schaffen auch digital nicht, sich gut darzustellen - also, geben Sie sich ne Chance, sich richtig gut kennenzulernen."4. Jetzt gibt es ja eine neue Datingshow bei RTLZWEI, die genau darauf abzielt: Bei "Let's Love" werden zwei liebeshungrige Singles in eine Hütte eingeladen und dort haben sie vor allem eins: Viel Zeit. Wie schätzen Sie dieses Konzept ein?O-Ton 4 (Dr. Stefan Woinoff, 41 Sek.): "Das Konzept ist ja jetzt mal was Neues, und eigentlich bietet es tatsächlich das, was man zum Entstehen einer Liebe braucht, nämlich Zeit und Ruhe. Die beiden werden nicht abgelenkt von anderen Dingen, können sich gut aufeinander einlassen und was auch ganz wichtig ist: Keiner kann vorschnell weglaufen! Im Internet sagt man dazu ja Ghosting, plötzlich ist der andere einfach weg. Das geht da gar nicht, das finde ich sehr gut. Und so kann man eben auch mal Fehler, oder wenn man schlecht rübergekommen ist, auch mal ausgleichen und fühlt sich dann auch sicherer, weil man einfach diese Zeit hat, sich von verschiedenen Seiten zu zeigen - eben auch von seiner besten. Eigentlich sind das gute Voraussetzungen für das Entstehen zumindest von Gefühlen zueinander, vielleicht ja auch von Liebe."Der Paartherapeut Dr. Stefan Woinoff über die schnelllebige Datingwelt, Tipps für die erfolgreiche Partnersuche und das ungewöhnliche Konzept der Dating-Show "Let's Love" bei RTLZWEI. Vielen Dank für das Gespräch!Verabschiedung: "Gerne!"Abmoderationsvorschlag: Es muss nicht immer swipen sein! Singles sollten sich Zeit nehmen, sich nicht von Oberflächlichkeiten einlullen lassen und das Gegenüber erst mal in Ruhe kennenlernen! So, wie die Teilnehmer der neuen Dating-Show "Let's love - Eine Hütte voller Liebe" mit Jana-Ina Zarella, die ab dem 25. Oktober um 17:05 Uhr bei RTLZWEI läuft.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONVerena KöckProgrammkommunikation+49 (0)89 64185-6507verena.koeck@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5042637