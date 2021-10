In den Vereinigten Staaten wird heute der Columbus Day gefeiert. Es handelt sich teilweise um einen Börsenfeiertag in den USA, da die Anleihemärkte heute geschlossen bleiben, während die Handelssitzungen an den Börsen NYSE und Nasdaq wie gewohnt stattfinden. Dennoch ist am Nachmittag mit einer etwas dünneren Liquidität an den Märkten zu rechnen. Abgesehen davon werden heute keine Daten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht, und die Nachrichtenlage wird am Nachmittag im Allgemeinen dünner sein. ...

