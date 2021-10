Der geplante Börsengang des Agrochemiekonzerns in China ist gestoppt worden. Offenbar muss SYNGENTA den Antrag auf Börsenzulassung mit den neuesten Finanzberichten aktualisieren. Die Schweizer SYNGENTA gehört zum Staatskonzern CHEMCHINA und hatte im Juli die Genehmigung für ein Listing am STAR Market der Börse Shanghai erhalten. Der Börsengang peilt ein Volumen von rund 10 Mrd. $ an.



