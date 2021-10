Es war einer der ganz großen Streitpunkte im vergangenen Jahr. Soll die Lufthansa Staatshilfen annehmen, wenn eine der Bedingungen die Abgabe von Start- und Landerechten an den Flughäfen in Frankfurt und München sind? Der mittlerweile verstorbene damalige Großaktionär Heinz Hermann Thiele war diesbezüglich lange Zeit sehr skeptisch, gab am Ende aber doch noch nach.Nun kam aber zunächst festgehalten werden: Noch hat die Lufthansa keinen einzigen Slot abgeben müssen. Denn noch immer hat sich kein ...

