München (ots) -Ickle Bubba Reisesysteme.Praktische Lösungen für das moderne Familienleben.Ickle Bubba, die britische Marke für Kinderwägen und Reisesysteme, ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich.Die moderne Marke bietet Eltern smarte Reisesysteme für Babys und Kleinkinder und damit eine komplette Lösung für alle To-go-Situationen in den ersten Jahren des Kindes.All-in-One-Pakete sparen Eltern Zeit und Geld und geben ihnen die Gewissheit, dass alle Produkte der Erstausstattung miteinander kompatibel sind.Denn die Produktsets hören nicht beim Kinderwagen auf, sondern beinhalten auch das notwendige Zubehör, wie beispielsweise einen Regenschutz, Kindersitz-Adapter, Fußsack, Becherhalter oder eine Wickeltasche. Außerdem gibt es eine Reihe von Autositzen, welche die Reisesysteme ergänzen.Ausführliches Pressematerial mit allen Infos zur großen Produktrange und stimmungsvollen Bildern:Press Kit Ickle Bubba Reisesysteme 2021.zip (https://sendfiles-na.omnicomgroup.com/messages/iuN1BZ0nOmyMjEcrXcojsO/attachments/j7FhychRT5vRKINeJcfKJr/download/Press%20Kit%20Ickle%20Bubba%20Reisesysteme%202021.zip)Bei Fragen rund um Ickle Bubba oder Interesse an einem Produkttest:Ickle Bubba PressebüroBlumenstr. 28 | 80331 MünchenTel.: +49-177-547-3525E-Mail: icklebubba@ketchum.dewww.icklebubba.com/deOriginal-Content von: Ickle Bubba, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159145/5042663