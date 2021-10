Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist bis Montag auf 56,99 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit wie schon am Samstag bei 68,5 Prozent der Bevölkerung. Den vollständigen Impfschutz haben 54,26 Millionen Bürger. Die entsprechende Quote liegt bei 65,3 Prozent (Samstag: 65,2 Prozent). Das Impftempo ist unterdessen unverändert niedrig.



Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen bei weniger als 40.000. Bei den Zweitimpfungen beträgt der Durchschnittswert rund 59.000, bei den Auffrischungsimpfungen 30.000. Am Wochenende fanden kaum Erstimpfungen statt: Für Samstag meldete das RKI 12.537 und für Sonntag nur 5.867 neue Impflinge.

